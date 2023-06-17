44-річна Кортні Кардашян вагітна від Тревіса Баркера: вона оголосила про це на концерті – відео
Джерело:Кортні Кардашян
Бізнесвумен і світська левиця Кортні Кардашян знову стане мамою. Вона вагітна від барабанщика Тревіса Баркера, з яким одружилася рік тому. Вона оголосила це в оригінальний спосіб – на концерті гурту Blink-182, де грає чоловік.
У п'ятницю, 16 червня, американський панк-рок гурт Blink-182 дав концерт у Лос-Анджелесі на стадіоні BMO. Просто посеред виступу Кортні Кардашян оголосила, що вони з Тревісом вперше стануть батьками. Вона вийшла під сцену з плакатом "Тревісе, я вагітна".
Дивіться також Одразу з позиції: репер Yarmak довів до сліз відео зустрічі з донькою, до якої приїхав з фронту
Кортні Кардашян вагітна вчетверте
Барабанщик Тревіс Баркер не одразу помітив Кортні з величезним плакатом у VIP-зоні. Її навіть транслювали на екранах стадіону. Один з учасників Blink-182 вигукнув: "У когось народиться дитина". Чоловік був приголомшений, але все ж спустився під сцену, щоб обійняти та поцілувати дружину. Тисячі глядачів у цей час аплодували.
Цікаво, що ця ідея невипадкова. У кліпі гурту Blink-182 на пісню All The Small Things, який вийшов 1999 року, одна з фанаток тримала в руках таку ж табличку з написом "Тревісе, я вагітна". Кортні Кардашян навіть показала це у себе в інстаграм-сторіс.
До речі, як для Кортні Кардашян, так і для Тревіса Баркера це буде четверта дитина:
- у світської левиці є 13-річний син Мейсон Деш, 10-річна донька Пенелопа та 8-річний син Рейн Естон від бізнесмена Скотта Дісіка. У цивільному шлюбі вони прожили 9 років;
- тоді як у барабанщика Blink-182 є троє дітей від ексдружини та "Міс США 1995" Шанни Моаклер – 19-річний син Лендон, дочка Алабама, якій 17 років, і падчерка Атіана, 24 роки.