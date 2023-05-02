Особлива та історична роль для Вільяма: що робитиме принц Уельський на коронації Чарльза ІІІ

Вже в цю суботу, 6 травня, короля Чарльза III коронують. У церемонії візьме участь і його старший син принц Вільям, він матиме важливу місію.

Принц Уельський виголосить історичну клятву, щоб показати вірність королівській родині. Нагадаємо, що через сходження Чарльза на трон його старший син Вільям зараз перший у лінії наслідування престолу.

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Яка роль відведена принцу Вільяму на коронації

Всередині церемонії 40-річний принц Вільям стане на коліна перед 74-річним королем, покладе руки між його долонями та вимовить клятву. Це буде та ж сама історична клятва, яку принц Філіп давав своїй дружині королеві Єлизаветі 1953 року.

Така роль для принца Вільяма була підтверджена в літургії служби коронації, опублікованій офісом архієпископа Кентерберійського в Ламбетському палаці.

Згодом принц Вільям з'явиться під час церемонії, коли королю принесуть королівський палантин ("шарф") та королівське вбрання. Вільям допоможе баронесі Меррон і єпископам одягнути короля Чарльза в мантію.

Особливу роль матиме і 9-річний Джордж

Важливу роль у коронації відіграє і старший син Вільма – принц Джордж. Хлопчик буде одним з пажів пошани і допомагатиме нести одяг короля, коли той входитиме і виходитиме з Вестмінстерського абатства під час історичної події.



Вільям з сином Джорджем / Фото з соцмереж

До слова, 6 травня 2023 року відбудеться історична подія – коронація Чарльза III. 3-денне святкування коронації розпочнеться з урочистої служби у Вестмінстерському абатстві. Все, що відомо про головну подію 2023 року для Сполученого Королівства – читайте у нашій статті.