Путіна не запросили на коронацію Чарльза III: у "чорному" списку ще 6 країн, – ЗМІ

На коронацію Чарльза III Велика Британія запросила лідерів дружніх країн. Без запрошення залишилося 7 країн: серед них диктатори Росії та Білорусі.

У Великій Британії готуються до масштабної події – урочистої коронації Чарльза III. За джерелами у Британії відомо, що на захід не запросили диктатора Володимира Путіна та його поплічника Олександра Лукашенка.

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Путіна не запросили на коронацію

Загалом на коронацію Чарльза III не запросили 7 країн, тому на подію не приїдуть лідери Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

Натомість запрошення вислали лідерам тим країн, з якими у Великої Британії повні дипломатичні стосунки, також це представники країн Співдружності й заморських територій Британії. Також відомо, що запрошення отримали дипломати (але не лідери країн) КНДР та Нікарагуа.

Головне про коронацію

Святкування триватимуть 3 дні: все розпочнеться 6 травня, коли відбудеться хода до Вестмінстерського абатства та урочиста коронаційна служба. Церемонія коронації завершиться урочистим виходом королівської родини на балкон.

У другий день, 7 травня, британців очікує коронаційний концерт у Віндзорському замку. Дні з 6 до 8 травня будуть для Британії вихідними. Всю процесію показуватимуть на британському телебаченні.

На масштабну подію піде така ж величезна сума: 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Майже половина суми піде на безпекові заходи.