Путіна не запросили на коронацію Чарльза III: у "чорному" списку ще 6 країн, – ЗМІ
Джерело:Reuters
На коронацію Чарльза III Велика Британія запросила лідерів дружніх країн. Без запрошення залишилося 7 країн: серед них диктатори Росії та Білорусі.
У Великій Британії готуються до масштабної події – урочистої коронації Чарльза III. За джерелами у Британії відомо, що на захід не запросили диктатора Володимира Путіна та його поплічника Олександра Лукашенка.
Дивіться також Чарльз III офіційно стане монархом: все, що треба знати про його коронацію
Путіна не запросили на коронацію
Загалом на коронацію Чарльза III не запросили 7 країн, тому на подію не приїдуть лідери Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.
Натомість запрошення вислали лідерам тим країн, з якими у Великої Британії повні дипломатичні стосунки, також це представники країн Співдружності й заморських територій Британії. Також відомо, що запрошення отримали дипломати (але не лідери країн) КНДР та Нікарагуа.Нагадаємо, що про небажання Британії бачити Росію на важливих подіях було зрозуміло ще після смерті Єлизавети II. Путіна, російських чиновників, Лукашенка та представників деяких інших країн не запросили на прощання з монархинею.
Головне про коронацію
- Святкування триватимуть 3 дні: все розпочнеться 6 травня, коли відбудеться хода до Вестмінстерського абатства та урочиста коронаційна служба. Церемонія коронації завершиться урочистим виходом королівської родини на балкон.
- У другий день, 7 травня, британців очікує коронаційний концерт у Віндзорському замку. Дні з 6 до 8 травня будуть для Британії вихідними. Всю процесію показуватимуть на британському телебаченні.
- На масштабну подію піде така ж величезна сума: 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Майже половина суми піде на безпекові заходи.