Вітають нового короля: хто з монаршої родини присутній на коронації Чарльза ІІІ – перші фото

На коронацію Чарльза ІІІ прибуло безліч членів королівської родини. Сьогодні вони вітають нового короля. Дізнавайтесь нижче, хто приїхав на величну подію до Лондона.

6 травня 2023 року розпочалась історична подія для британської монархії – коронація Чарльза ІІІ. У перший день заплановано найбільше урочистостей. На святкування прибули члени королівської родини, повідомляє 24 Канал.

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Не всі члени монаршої сім'ї залишилися у теплих стосунках, але цього дня вони об'єдналися, щоб привітати нового короля та королеву.

Королівська сім'я на коронації Чарльза ІІІ

Принц і принцеса Уельські вже прибули до Вестмінстерського абатства. Спадкоємець, принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон були одягнені у королівське вбрання.



Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації / Скриншот з відео

Прибув і принц Гаррі, але без Меган Маркл. Герцог Сассекський виглядав доволі щасливим і розслабленим, коли увійшов до Вестмінстерського абатства зі своїми двоюрідними сестрами – принцесами Беатріс і Євгенією (дочки принца Ендрю). Припускають, що він приїхав до Британії за день до коронації.



Принц Гаррі прибув на церемонію коронації Чарльза / Скриншот з відео

На відео можна було помітити, як герцог Сассекський спілкувався зі своїми двоюрідними братами та вітався з іншими членами королівської родини.

Герцог Единбурзький теж прибув до абатства. Він був разом із графинею Вессекською, Джеймсом, Віконтом Северном і леді Луїзою Віндзор.



Герцог Единбурзський з дітьми / Скриншот з відео

Біля них помітили й принцесу Анну та її чоловіка сера Тіма Лоуренса. Цікаво, що Анна одягла чудовий головний убір із пір’ям і темно-зелений плащ.



Принцеса Анна / Скриншот з відео

Коронація Чарльза: відео церемонії