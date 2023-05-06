Вітають нового короля: хто з монаршої родини присутній на коронації Чарльза ІІІ – перші фото
На коронацію Чарльза ІІІ прибуло безліч членів королівської родини. Сьогодні вони вітають нового короля. Дізнавайтесь нижче, хто приїхав на величну подію до Лондона.
6 травня 2023 року розпочалась історична подія для британської монархії – коронація Чарльза ІІІ. У перший день заплановано найбільше урочистостей. На святкування прибули члени королівської родини, повідомляє 24 Канал.
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Не всі члени монаршої сім'ї залишилися у теплих стосунках, але цього дня вони об'єдналися, щоб привітати нового короля та королеву.
Королівська сім'я на коронації Чарльза ІІІ
Принц і принцеса Уельські вже прибули до Вестмінстерського абатства. Спадкоємець, принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон були одягнені у королівське вбрання.
Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації / Скриншот з відео
Прибув і принц Гаррі, але без Меган Маркл. Герцог Сассекський виглядав доволі щасливим і розслабленим, коли увійшов до Вестмінстерського абатства зі своїми двоюрідними сестрами – принцесами Беатріс і Євгенією (дочки принца Ендрю). Припускають, що він приїхав до Британії за день до коронації.
Принц Гаррі прибув на церемонію коронації Чарльза / Скриншот з відео
На відео можна було помітити, як герцог Сассекський спілкувався зі своїми двоюрідними братами та вітався з іншими членами королівської родини.
Герцог Единбурзький теж прибув до абатства. Він був разом із графинею Вессекською, Джеймсом, Віконтом Северном і леді Луїзою Віндзор.
Герцог Единбурзський з дітьми / Скриншот з відео
Біля них помітили й принцесу Анну та її чоловіка сера Тіма Лоуренса. Цікаво, що Анна одягла чудовий головний убір із пір’ям і темно-зелений плащ.
Принцеса Анна / Скриншот з відео
Коронація Чарльза: відео церемонії