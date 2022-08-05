У заяві королівського палацу Норвегії повідомили, що наразі стан монарха стабільний, його життю нічого не загрожує, однак не повідомили причин лихоманки.

Читайте також Тільки Чарльз і Кембриджські: королівська сім'я скромно привітала Меган Маркл з днем народження

Його Величність короля госпіталізовано до університетської лікарні Осло для розслідування лихоманки. Його стан стабільний,

– йдеться у заяві.

Наразі королівська сім'я перебуває на літніх канікулах, тому її члени рідко бувають на світських заходах. Востаннє короля Норвегії бачили на публіці на змаганнях з вітрильного спорту, які відбувалися минулого тижня.

Нагадаємо, у січні 2022 року Гаральд V переніс операцію на нозі. Через 2 місяці отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Тоді його обов'язки тимчасово виконував син – принц Гокон. Чи зараз, поки король перебуває в лікарні, спадкоємець престолу замінятиме його – невідомо.



Король Норвегії з сином і внуком / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Гаральд V став королем Норвегії у 1991 році. Він є троюрідним братом Її Величності Єлизавети II.

Зверніть увагу! Норвегія підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. 1 липня прем'єр-міністр цієї країни Йонас Гар Стере прибув до України. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та побував у зруйнованих росією містах. Також Норвегія надала Україні бронеавтомобілі IVECO LAV. Наша держава отримає 14 одиниць бронемашин, які норвезькі сили використовували в Афганістані. Вони мають гарну мобільність та захист.