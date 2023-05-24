Королівський кортеж у Лондоні збив жінку, вона померла в лікарні: реакція герцогині Софі

Два тижні тому королівський кортеж, який супроводжував герцогиню Единбурзьку Софі, збив літню жінку на одній з вулиць Великої Британії. Тепер стало відомо, що жертва померла в лікарні. Букінгемський палац опублікував заяву від імені королівської особи.

Що відомо про інцидент

Пенсіонерку Гелен Голланд у Лондоні два тижні тому збив поліцейський мотоцикл, який супроводжував королівський кортеж герцогині. Сталося це на перехресті двох вулиць.

До теми Папараці відповіли на заяву принца Гаррі й Меган про переслідування: їхня версія інциденту

81-річну жінку одразу доставили до лікарні, де вона перебувала у критичному стані протягом останніх 14 днів. Сім'я пані Голланд розповіла, що жінка боролася за своє життя майже два тижні, але пошкодження мозку призвело до смерті.

Син померлої жінки Мартін Голланд заявив, що його мати померла після "численних переломів кісток та масивних внутрішніх ушкоджень". Сім'я закликає до ретельного розслідування.

Як відреагувала герцогиня Софі

Букінгемський палац опублікував заяву від імені герцогині Единбурзької Софі.

Герцогиня Единбурзька глибоко засмучена звісткою про смерть Гелен Голланд. Найглибші співчуття Її Королівської Високості адресовані всій родині пані Голланд,

– йдеться у повідомленні.

Вона також висловила "найглибші співчуття" всій родині.

До слова, нещодавно через велику увагу від папараці принц Гаррі та Меган Маркл ледь не потрапили в аварію, коли поверталися додому з офіційного заходу. Представник подружжя повідомив, що у погоні брало участь близько 6 автомобілів з тонованим склом. Ймовірно, разом з ними була й мати Меган – Дорія Регланд.