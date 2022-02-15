Королівська сім'я теж святкує: принцеса Євгенія привітала чоловіка з Днем Валентина

У День Закоханих принцеса Євгенія, яка самостійно веде свій інстаграм-профіль, не могла не привітати коханого Джека Бруксбенка публічно. Вона показала їхнє романтичне фото з сімейного архіву.

Поки світові знаменитості розпливались у чуттєвим зізнанням своїм половинкам, члени британської королівської сім'ї залишались осторонь. Однак не принцеса Євгенія, інстаграм якої "оживає" здебільшого на свята. У День Валентина вона розчулила 1,5-мільйонну аудиторію фоловерів фото з чоловіком Джеком.

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Як принцеса Євгенія вітала з Днем Валентина

Замість привселюдних зізнань у коханні онука королеви Єлизавети ІІ залишила лаконічний підпис і рідкісну романтичну світлину з коханим, зроблену навесні. На ній принцеса Євгенія у буденному look – спортивних штанах, футболці, кедах і світшоті, зав'язаному на талії. Вона стоїть під розквітлим деревом, а Джек Бруксбенк трясе його так, щоб на дружину падали рожеві пелюстки.

Цей щирий кадр розчулив майже 90 тисяч користувачів інстаграму, котрі лайкнули допис.

З Днем Святого Валентина,

– лаконічно підписала принцеса Євгенія.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком / Фото з інстаграму онуки Єлизавети ІІ