Королівська сім'я привітала з Днем батька: архівні фото та миловидне відео

В Україні та багатьох інших країнах, у третю неділю червня, святкують День батька. Британська монарша родина також приєдналась до привітань. На офіційних сторінках з'явилися миловидні фото з сімейного архіву.

У день радісного сімейного свята британська королівська родина опублікувала на офіційних сторінках чарівні кадри. Не забули й про померлого принца Філіпа, який є батьком 4 дітей, спадкоємців престолу, – Чарльза, Анни, Ендрю та Едуарда.

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Королівська сім'я привітала з Днем батька

Букінгемський палац

Представники палацу опублікували чарівне архівне фото 1951 року. На світлині зображені Єлизавета ІІ (тоді ще принцеса) з батьком королем Георгом VI та принцом Філіпом, який спостерігає за маленьким Чарльзом.

Усім татам всюди ми бажаємо особливого Дня батька,

– написали під фото.

Клеренс-гауз

Принц Чарльз та герцогиня Камілла поділилися зворушливою серією архівних кадрів. Вони показали фото принца Уельського з батьком принцом Філіпом, Каміллу з батьком, а також Чарльза з синами Вільямом та Гаррі.

Усім татам всюди, а також тим, хто сьогодні сумує за своїми татами, ми думаємо про вас і бажаємо вам особливого Дня батька,

– написали під кадрами.

Кенсінгтонський палац

Принц Вільям та Кейт Міддлтон оприлюднили лаконічний миловидний ролик з привітанням: "Усім татусям бажаємо щасливого Дня батька".