Королівська сім'я, Обами, Кардашян-Дженнер: як відзначили Великдень перші зірки світу

Днем раніше, 17 квітня, увесь західний християнський світ відзначав Великдень. В Україні свято відбудеться 24 квітня. Пропонуємо подивитись, наскільки пишними та сімейними були святкування у знаменитостей.

Королівська сім'я Великої Британії

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом та старшими дітьми – Джорджем та Шарлоттою побували на традиційній великодній службі у Лондоні. Зазвичай на літургію також приїжджала Єлизавета II, але через незадовільний стан здоров'я її не було. На богослужінні також не було спадкоємця принца Чарльза та Камілли, а принц Гаррі та Меган Маркл займались іншими справами у Лондоні. Проте були присутні інші представники королівської сім'ї.

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Княгиня Монако з чоловіком

Князі Монако – Альбер II та Шарлен змогли об'єднатись на великодніх вихідних разом зі своїми дітьми. До цього жінка часто хворіла та довго перебувала у рідній ПАР, аби відновити здоров'я. У своєму інстаграмі княгиня Шарлен опублікувала чарівне сімейне фото, зроблене на газоні маєтку.



Альбер II та Шарлен з дітьми зустріли Великдень / Фото з інстаграму княгині

Барак та Мішель Обама

Колишнє президентське подружжя Обамів теж провело Великдень у колі сім'ї, побувавши на службі у храмі.

"Кожний Великдень мені нагадує про силу віри та спільноти. Бажаю всім, хто святкує сьогодні, днів радості та оновлення", – написала Мішель в мережі.



Мішель та Барак Обама з дітьми на великодній службі / Фото з інстаграму Мішель

Сім'я Кардашян-Дженнер

Для світських левиць з популярної сім'ї такі свята – чудовий привід зібратись разом та похизуватись дорогими подарунками одна одній. Традиційно вони влаштували багате та пишне святкування, приділивши велику увагу дітям. Вони збирали пасхальні яйця, розфарбовували їх, частувались ними та просто весело проводили час.

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Ентоні Хопкінс

Оскароносний голлівудський актор, як завжди, потішив мережу кумедним відео, де начебто випльовує маленькі яєчка. "Щасливого Великодня!" – написав він.

Мерая Кері

Голлівудська матуся Мерая Кері показала, як до її маєтку приходив великодній кролик і ховав для дітей пасхальні яйця.

Гвен Стефані

Чоловік артистки Блейк Шелтон теж "перетворився" у великоднього рожевого зайця і потішив усю сім'ю кумедним костюмом. Його вірно супроводжували домашні улюбленці.

Дрю Беррімор

Голлівудська зірка Дрю Беррімор провела Великдень дуже по-домашньому, розфарбовуючи крашанки з рідними.

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