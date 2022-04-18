Королевская семья Великобритании

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и старшими детьми – Джорджем и Шарлоттой побывали на традиционной пасхальной службе в Лондоне. Обычно на литургию также приезжала Елизавета II, но из-за неудовлетворительного состояния здоровья ее не было. На богослужении также не было наследника принца Чарльза и Камиллы, а принц Гарри и Меган Маркл занимались другими делами в Лондоне. Однако присутствовали другие представители королевской семьи.

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Княгиня Монако с мужем

Князья Монако – Альбер II и Шарлен смогли объединиться на пасхальные выходные вместе со своими детьми. До этого женщина часто болела и долго находилась в родном ЮАР, чтобы восстановить здоровье. В своем инстаграмме княгиня Шарлен опубликовала волшебное семейное фото, сделанное на газоне поместья.



Альбер II и Шарлен с детьми встретили Пасху / Фото из инстаграмма княгини

Барак и Мишель Обама

Бывшие президентские супруги Обамов тоже провели Пасху в кругу семьи, побывав на службе в храме.

"Каждая Пасха мне напоминает о силе веры и общины. Желаю всем, кто празднует сегодня, дней радости и обновления", – написала Мишель в сети.



Мишель и Барак Обама с детьми на пасхальной службе / Фото из инстаграмма Мишель

Семья Кардашян-Дженнер

Для светских львиц из популярной семьи такие праздники – отличный повод собраться вместе и похвастаться дорогими подарками друг другу. Традиционно они устроили богатое и пышное празднование, уделив большое внимание детям. Они собирали пасхальные яйца, раскрашивали их, угощались ими и просто весело проводили время.

Для просмотра всех фото листайте направо:

Энтони Хопкинс

Оскароносный голливудский актер, как всегда, порадовал сеть забавным видео, где вроде бы выплевывает маленькие яички. "Счастливой Пасхи!" – написал он.

Мерая К э ри

Голливудская мамочка Мерая Кэри показала, как в ее поместье приходил пасхальный кролик и прятал для детей пасхальные яйца.

Гвен Стефани

Муж артистки Блэйк Шелтон тоже "превратился" в пасхального розового зайца и порадовал всю семью забавным костюмом. Его верно сопровождали домашние питомцы.

Дрю Бэрримор

Голливудская звезда Дрю Бэрримор провела Пасху очень по-домашнему, раскрашивая пасхальные яйца с родными.