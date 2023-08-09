"Вже не його Величність": королівська родина прибрала згадку про титул принца Гаррі

Раніше принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл дозволили залишити титули Їхня Величність. Проте вони ними не користувалися після того, як склали королівські обов'язки. Тому королівська родина прибрала ці титули.

Днями король Чарльз ІІІ зневажив принца Гаррі та Меган Маркл. Він не запросив їх на роковини від дня смерті королеви Єлизавети II.

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Тепер на сайті британської королівської родини оновили сторінку, присвячену принцу Гаррі. Звідти прибрали згадку про титул Його королівська Величність. Титули принца Гаррі та Меган Маркл замінили на "герцог та герцогиня Сассекські".

Сам принц Гаррі ще користувався титулом Його королівська Величність у своїй автобіографії.

Син короля Чарльза ІІІ також зберіг своє місце в лінії престолонаслідування. Зараз він посідає п'яте місце після брата принца Вільяма та трьох його дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Крім того, вниз перемістилася позиція профілю принца Гаррі на сайті. Зараз він знаходиться в самому кінці списку, позаду інших членів королівської сім'ї.

Зазначимо, що сайт королівської сім'ї не був повністю оновлений після смерті королеви Єлизавети.

"Сайт королівської сім'ї містить понад 5 тисяч сторінок інформації про життя та роботу королівської сім'ї. Після смерті Єлизавети II контент переглядався та періодично оновлювався. Деякий вміст може бути застарілим, доки цей процес не завершиться", – йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Нагадаємо, що у 2020 році принц Гаррі заявив про намір скласти королівські повноваження. Королівська родина повідомила, що підтримала бажання принца та його дружини "почати нове життя". Після цього подружжя переїхало до США. Наразі пара виховує 4-річного сина Арчі і 2-річну доньку Лілібет.

А нещодавно принц Гаррі та Меген за наказом короля виїхали з коттеджу Фрогмор-хаус, який їм подарувала Єлизавета ІІ.