Королеві Єлизаветі II подарували двох цуценят коргі

Останнім часом у королівській сім'ї було багато неприємностей. Зокрема, декілька тижнів чоловік Єлизавети ІІ – принц Філіп перебуває в лікарні. Для того, щоб Її Величності було легше пережити цей час, їй подарували двох нових цуценят коргі.

У королівській сім'ї Великої Британії неймовірне поповнення. Єлизавета II отримала в подарунок собак, яких обожнює.

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Зазначимо, що чоловік королеви тривалий час перебуває в лікарні. Днями 99-річному принцу Філіпу зробили операцію на серці. Він залишається під наглядом лікарів та відновлюється. Її Величність постійно перебуває у стресі.

Поки Єлизавета II очікує на повернення чоловіка, цуценята покращують їй настрій та допомагають відволіктися від поганих думок.

Королева в захваті. Немислимо, щоб королева не мала жодного коргі. Це все одно, що в Лондонському Тауері немає ворон. Цуценята живуть там лише пару тижнів, але кажуть, що вони чарівні і вже обжили замок. Обидва приносять багато шуму та енергії, поки Філіп знаходиться в лікарні,

– розповів інсайдер.

Імена та статі собак наразі невідомо. Проте їхня поява у житті королеви дуже важлива. Раніше зазначалося, що Єлизавета II більше не хоче мати собак. Причиною цього стала смерть її улюбленої коргі Віллоу.