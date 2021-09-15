Королева Єлизавета II привітала принца Гаррі з днем народження

15 вересня онук Єлизавети II – принц Гаррі святкує 37-річчя. Хоча спадкоємець престолу в день народження перебуває в США разом із дружиною та дітьми, королева адресувала йому привітання з Великої Британії.

Принц Гаррі день народження відсвяткує з дружиною та дітьми. Члени королівської родини можуть привітати його лише дистанційно. Незважаючи на те, що Гаррі відійшов від монаршої сім'ї, Її Величність продовжує підтримувати зв'язок з онуком і навіть публічно привітала його.

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Єлизавета II привітала принца Гаррі

Представники королівської родини опублікували на офіційній сторінці в інстаграмі святкову сторіз. Вони зібрали декілька фото принца Гаррі, які робили під час його офіційних виходів у складі монаршої сім'ї, та зробили яскравий колаж. На одному зі знімків є дружина принца – Меган Маркл.

"Вітаємо герцога Сассекського. Щасливого дня народження!", – підписали фото.



Єлизавета II привітала принца Гаррі з днем народження / Скриншот інстаграм-сторіз королівської сім'ї

Зазначимо, принц Гаррі вже другий рік поспіль святкує день народження не в колі королівської родини. Тепер усі свята він проводить в США – на батьківщини дружини Меган Маркл. Після того, як пара склала обов'язки перед монархією, вона все рідше приїздить до Лондона. Меган вже понад рік не бачилася з рідними чоловіка, а він приїжджав до сім'ї декілька разів.