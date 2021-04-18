Королева Єлизавета II на похорон чоловіка одягнула особливу брошку

17 квітня відбувся похорон принца Філіпа. Королева Єлизавета II разом із дітьми на внуками провела чоловіка в останню путь. У сумний та важкий день Її Величність одягнула особливу брошку, якою вшанувала покійного коханого, який прожив службове життя.

Єлизавета II попрощалася з чоловіком. Урочиста церемонія пройшла у каплиці Святого Георгія. На похороні Її Величність була дуже сумною, хоча й намагалася не показувати цього. Увага публіки була прикута до королеви, оскільки жінка втратила кохання всього життя.

Варто прочитати Похмура та самотня: королева Єлизавета II попрощалася з коханим принцом Філіпом

Брошка Єлизавети II на похороні принца Філіпа

У каплицю королева приїхала в чорному вбранні та відповідному капелюшку. Однак найбільше увагу публіки привернула брошка, яку Її Величність обрала не випадково.

Діамантова брошка Річмонд є однією з найбільших в колекції Єлизавети II. Прикраса виготовлена у формі спірального візерунка зі срібла та золота. Брошку обрамляють діаманти, а центрі розташована перлина. Також до прикраси можна прикріпити підвіску з перлини та діаманта, але у день похорону герцога королева вирішила відмовитися від такого доповнення.



Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео

У день весілля з принцом Філіпом Єлизавета II отримала цю брошку від бабусі королеви Марії, якій цю прикрасу подарував чоловік у 1893 році. Очевидно, що з цією брошкою пов'язано багато теплих спогадів про довге спільне життя з коханим чоловіком.

Також цю коштовність королева одягає, щоб вшанувати людей, які прожили службове життя, подібно до її покійного чоловіка.

Цікаво Кейт Міддлтон прибула на похорон в розкішному кольє із колекції Єлизавети II: фото

Окрім брошки Єлизавета II також одягнула намисто, що складалося з трьох рядів перлин, та сережки. Ця ювелірна пара – традиційний предмет образу королеви, який вважається частиною її уніформи.



Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео

Її Величність була з коханим в останні хвилини його життя. Після смерті принца Філіпа туга оповила її серце, а всередині залишилася безмежна пустота. Похорон коханого став справжнім випробуванням для королеви. Увесь світ спостерігав за Єлизаветою II, яка прощалася з чоловіком. Вона була надзвичайно похмурою та самотньою.