Повернення до Лондона: тіло королеви Єлизавети II спочатку везуть до Единбурга

Британська королева Єлизавета II відійшла у вічність 8 вересня 2022 року, і за 10 днів у Лондоні повинен відбутись похорон. Наразі її тіло везуть в Единбург, столицю Шотландії. Там піддані одними з перших зможуть попрощатись з королевою у своєму регіоні.

Згідно з протоколом похорону, тіло королеви везуть в Единбург, оскільки вона померла у Шотландії у замку Балморал. Першою зупинкою, де попрощаються з монархом, стане Холірудський палац, після чого церемонія прощання продовжиться в Единбурзькому соборі – Собор святого Джайлза.

До слова Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років



Собор святого Джайлза в Единбурзі / Фото з відкритих джерел

Після того, як у четвер було оголошено про смерть королеви, преподобний Калум Маклауд, настоятель собору, віддав шану такій "сильній і вірній слузі".

Ми з усією нацією в соборі оплакуємо смерть Її Величності Королеви, сильної і вірної слуги Великої Британії та Співдружності протягом багатьох років. Ми висловлюємо щирі співчуття королівській родині,

– йдеться на сайті собору.



Единбурзький собор всередині / Фото з відкритих джерел

У місцевих ЗМІ повідомляють, що там королева пробуде 3 дні, аби всі охочі змогли попрощатись з Її Величністю. Після цього її тіло доставлять королівським потягом до Лондона, вокзал якого закрили з учорашньої ночі – дня смерті королеви. У такий час в країні підвищується загроза терактів на тлі жалоби та нестабільної ситуації, зокрема й скупчення людей в окремих місцях, тому поліція починає одразу ретельно все перевіряти.

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