Королева Єлизавета хотіла, щоб обидва її онуки воювали в Афганістані: чому відправили лише Гаррі

У 2001 році королева Єлизавета хотіла, щоб обидва її онуки – принц Вільям та принц Гаррі, які на той час проходили службу у війську, виконали військовий обов’язок в Афганістані у війні проти Талібану. Проте в результаті її переконали, тож воювати з талібами відправили молодшого онука – принца Гаррі.

Про цю розмову розповів колишній голова британської армії, генерал Майк Джексон у документальному фільмі "Справжня корона". Він розкрив подробиці приватної аудієнції з королевою.

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Рішення про те, чи треба двох її онуків відправляти на війну, обговорювалось на приватній зустрічі з королевою. "Це мало залишитися між двома залученими особами, і я порушу правило про нерозголошення", – прокоментував Майк Джексон.

За його словами, королева Єлизавета хотіла, аби і Гаррі, і Вільям воювали проти талібів.

Вона висловилася дуже чітко, сказала: "Мої онуки повинні виконати свій обов’язок". Але було вирішено, що Вільям, як спадкоємець престолу, ризикує більше. Тож, він не поїхав. Водночас для його молодшого брата такий ризик був прийнятним,

– пояснив генерал.

Він додав, що королева ретельно обмірковувала це рішення, оскільки їй пояснили про такі ризики, з якими стикаються військові в Афганістані.

Цікаво, що сам Вільям, попри рішення королеви, дуже хотів поїхати. Але в результаті, він не брав участі у війні з талібами.

Водночас його брат принц Гаррі прослужив в армії десять років, дослужившись до звання капітана та двічі брав участь у військових операціях в Афганістані, у 2007 − 2008 та 2012 − 2013 роках.

Принц Вільям теж мав військову службу

Після закінчення університету Вільям пройшов курс навчання в Королівській військовій академії Сандхерст, який тривав 44 тижні.

У грудні 2006 року він був призваний на офіцерську службу.

У 2008 року він приєднався до домашньої кавалерії (синіх і королівських), а пізніше був приєднаний до Королівських ВПС і ВМС.

До слова, від моменту сходження Чарльза на трон його старший син принц Вільям, який зараз перший у лінії наслідування престолу, успадкував титул принца Уельського від свого батька. Його дружина Кейт Міддлтон автоматично здобула титул принцеси Уельської, який колись носила принцеса Діана.