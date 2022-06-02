Королева Великої Британії святкує ювілей: кого можна було побачити на параді

Британська королева Єлизавета II 2 червня святкує 70 років з моменту її коронацїі. "Платиновий ювілей", як це називають у пресі, став масштабною подією Лондона. Хто прийшов привітати королеву – читайте далі.

Урочисті святкування з нагоди ювілею Лондон проводитиме з 2 по 5 червня. Усе розпочалось з традиційного військового параду в центрі Лондона Trooping the Colour, слідом за яким відбувся проліт сучасних та історичних літаків.

До слова Платиновий ювілей: на честь 70-ї річниці коронації Єлизавети II випустили новий портрет

Гості параду Trooping the Colour 2022

рівно 70 років тому, 2 червня 1953 року, Єлизавета Віндзор зійшла на престол та її стали називати Єлизаветою II. 6 лютого 1952 року помер її батько – король Георг VI, тому королева стала першим британським монархом, яка подолала рубіж у 70 років правління.

На площі були присутні десятки тисяч запрошених гостей, серед яких можна було побачити Бориса Джонсона та його кохану Керрі. На каретах також посеред площі проїхались окремо Кейт Міддлтон з Каміллою Корнуольською, а також діти Кейт – принци Джордж та Луї і принцеса Шарлотта.

В іншій кареті їхала сім'я принца Едварда – наймолодшого сина Єлизавети II.

Спадкоємець престолу принц Чарльз, найстарший син Єлизавети II, а також її внук принц Вільям і донька принцеса Анна були присутні серед учасників параду – валлійської гвардії на конях.

На балконі згодом зібрались усі представники королівської родини разом з Єлизаветою II. Королева з кузеном герцогом Кентським вийшли першими.

Згодом до неї приєднались принц Чарльз, Кейт Міддлтон, принц Вільям, їхні діти, принцеса Анна з сім'єю та принц Ендрю з сім'єю. Додамо, що нікого із сім'ї принца Ендрю, який потрапив у секс-скандал та відмовився від королівських обов'язків, не було. Також на балконі не були принц Гаррі з Меган Маркл, щоправда, на самому святі вони десь були присутні. Усі спостерігали за традиційним парадом повітряної оборони, які запустили в небо фарби у кольорах Великої Британії.



Королівська сім'я на балконі Букінгемського палацу / Скриншот з відео

Щодо інших урочистих заходів, то також на наступні дні заплановані церковна служба, вуличні вечірки та концерти біля стін Букінгемського палацу.