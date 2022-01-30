Королева Ранія зачарувала романтичним фото з чоловіком

30 січня 2022 , 20:26
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Джерело:

інстаграм королеви Ранії

Королева Йорданії опублікувала в мережі романтичний кадр, на якому зображена разом із чоловіком. Вона вкотре приголомшила шанувальників своєю красою.

Цю світлину монарше подружжя зробило під час новорічної фотосесії. Раніше Ранія вже публікувала фото в цьому образі, де позувала разом з усією сім'єю та вітала всіх з прийдешніми святами. 

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Нове фото королеви Ранії з чоловіком

Королева Ранія та її чоловік Абдалла II на світлині зображені неймовірно щасливими, на їхніх обличчях сяють усмішки. Її Величність позувала на камеру в білій сукні з оригінальними рукавами та широким поясом з вишивкою. Волосся, як завжди, вкладене в розкішні локони, на обличчі – бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і рожевим блиском на губах. 

Король постав поруч із дружиною в білій сорочці та темно-синіх штанах. 


Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму Її Величності 

Виходи йорданської королеви у 2022 році

Автор: Христина Кобак