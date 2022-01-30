Королева Ранія зачарувала романтичним фото з чоловіком
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Королева Йорданії опублікувала в мережі романтичний кадр, на якому зображена разом із чоловіком. Вона вкотре приголомшила шанувальників своєю красою.
Цю світлину монарше подружжя зробило під час новорічної фотосесії. Раніше Ранія вже публікувала фото в цьому образі, де позувала разом з усією сім'єю та вітала всіх з прийдешніми святами.
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Нове фото королеви Ранії з чоловіком
Королева Ранія та її чоловік Абдалла II на світлині зображені неймовірно щасливими, на їхніх обличчях сяють усмішки. Її Величність позувала на камеру в білій сукні з оригінальними рукавами та широким поясом з вишивкою. Волосся, як завжди, вкладене в розкішні локони, на обличчі – бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і рожевим блиском на губах.
Король постав поруч із дружиною в білій сорочці та темно-синіх штанах.
Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму Її Величності
Виходи йорданської королеви у 2022 році
- Для першого публічного виходу в новому році королева обирала джинси та пальто-сорочку від українського бренду BEVZA.
- У ліловому пальті-сорочці від бренду Zara Ранія зустрічалася з жінками. Вартість такого вбрання складає всього 40 євро.