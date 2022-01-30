Эту фотографию монаршие супруги сделали во время новогодней фотосессии. Раньше Рания уже публиковала фото в этом образе, где позировала вместе со всей семьей и поздравляла всех с грядущими праздниками.

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Новое фото королевы Рании с мужем

Королева Рания и ее муж Абдалла II на фотографии изображены невероятно счастливыми, на их лицах сияют улыбки. Ее Величество позировала на камеру в белом платье с оригинальными рукавами и широким поясом с вышивкой. Волосы, как всегда, уложены в роскошные локоны, на лице – безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и розовым блеском на губах.

Король встал рядом с женой в белой рубашке и темно-синих брюках.



Королева Рания с мужем / Фото из инстаграма Ее Величества

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