Эту фотографию монаршие супруги сделали во время новогодней фотосессии. Раньше Рания уже публиковала фото в этом образе, где позировала вместе со всей семьей и поздравляла всех с грядущими праздниками.
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Новое фото королевы Рании с мужем
Королева Рания и ее муж Абдалла II на фотографии изображены невероятно счастливыми, на их лицах сияют улыбки. Ее Величество позировала на камеру в белом платье с оригинальными рукавами и широким поясом с вышивкой. Волосы, как всегда, уложены в роскошные локоны, на лице – безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и розовым блеском на губах.
Король встал рядом с женой в белой рубашке и темно-синих брюках.
Королева Рания с мужем / Фото из инстаграма Ее Величества
Выходы иорданской королевы в 2022 году
- Для первого публичного выхода в новом году королева выбирала джинсы и пальто-рубашку от украинского бренда BEVZA.
- В лиловом пальто-рубашке от бренда Zara Рания встречалась с женщинами. Стоимость такого наряда составляет всего 40 евро.