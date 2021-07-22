Королева Ранія зачарувала ніжним образом у малиновій спідниці: фото
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Королева Йорданії похизувалася ніжним образом. Для нового виходу вона обрала елегантну молочну блузку та малинову спідницю оригінального пошиття.
Йорданська королева рідко з'являється на публіці, тому кожен її вихід активно обговорюють в мережі. На офіційній сторінці в інстаграмі Її Величність поділилася світлинами, де показала новий елегантний образ.
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Королева Йорданії перебуває у Вашингтоні, де вже встигла здійснити декілька робочих зустрічей. Днями вона побувала на обіді в окрузі Колумбія, який організувала Грейс Нельсон – дружина адміністратора NASA.
Літній look королеви Ранії
Для такого заходу Ранія обрала елегантну блузку молочного кольору з красивим пошиттям навколо шиї. Такий верх вона поєднала з приталеною спідницею малинового кольору, що спереду мала декілька складок. Вони додали образові особливого шарму. Такий look Її Величність поєднала з ніжно-рожевими туфлями-човниками на підборах.
Королева вклала волосся у красиві легкі локони та акуратно зібрала його ззаду. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і малиновим блиском на губах. Серед прикрас довершила аутфіт сережками, каблучками та годинником. В руці вона тримала маленьку білу сумочку.
Ранія вкотре показала вишуканий смак в одязі та відчуття стилю.
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