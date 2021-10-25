Королева Ранія у рожевій футболці показала мальовниче фото з гранатами
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Йорданська королева Ранія потішила шанувальників новим фото. Вона позувала перед камерою в повсякденному одязі та показала, як фотографує величезні соковиті гранати.
Королева Ранія навіть вдома виглядає бездоганно. Теплого сонячного дня вона позувала на терасі та показала корзину з гранатами, якими з нею поділилася Асоціація сільськогосподарських кооперативів Куфрсум для виробників граната.
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Образ королеви Йорданії
Її Величність позувала, сидячи на терасі. Вона постала перед камерою в однотонній рожевій футболці. Оскільки Ранія зображена на фото не в повний зріст, то не видно, з яким низом поєднала її.
Волосся королеви було вкладене в природні локони та майоріло на вітрі. На обличчя вона не наносила косметику, однак одягнула сонцезахисні окуляри. На столі перед королевою стояла корзина з величезними гранатами, які вона з усмішкою фотографувала.
Які смачні гранати! Я вдячна Асоціації сільськогосподарських кооперативів Куфрсум для виробників граната за те, що вони поділилися солодкими плодами своєї праці,
– написала Ранія під фото.
Королева Ранія в рожевій футболці та з гранатами / Фото з інстаграму Її Величності