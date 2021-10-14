Королева Ранія показала елегантний образ у жовтому костюмі: фото нового виходу

Йорданська королівська сім'я з офіційним візитом прибула в Катар. Її Величність обрала для поїздки яскравий костюм жовтого кольору, який підкреслив елегантність.

Королева Ранія та король Абдалла II з робочим візитом прилетіли в Катар, де їх зустрів шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Також Її Величність мала зустріч з другою з трьох дружин третього еміра Катару, політичною і громадською діячкою – Шейхою Мозою бінт Насер аль Міснед.

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Образ королеви Ранії

Для поїздки Ранія обрала яскркаве та водночас дуже елегантне вбрання. Вона одягнула жовтий костюм, що складався з широких штанів і блузки. На шиї був тоненький шарф у тон костюма. Look поєднала зі взуттям на підборах.

Волосся Її Величність вклала у локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. На руці в неї була стильна чорна сумочка.



Королева Ранія на діловій зустрічі / Фото з інстаграму Її Величності



Королева Ранія на діловій зустрічі / Фото з інстаграму Її Величності



Новий вихід королівської сім'ї Йорданії / Фото з інстаграму Її Величності