Королева Йорданії з нагоди Дня матері, який святкувала в неділю, 21 березня, оприлюднила декілька архівних фото. Ранія показала, як виглядали її діти, коли були маленькими.

У Йорданії День матері щороку святкують 21 березня. Це чудове весняне свято, яке є чудовою нагодою для того, щоб вкотре висловити найріднішим свою любов.

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Архівні фото дітей королеви Ранії

Її Величність також долучилася до привітань. Вона оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 6 мільйонів користувачів мережі, серію зворушливих фотографій.

Ранія показала своїх дітей у маленькому віці. Спадкоємці королівського престолу мило усміхалися, позуючи разом із матусею. Королева на знімках також зображена неймовірно щасливою.

Я бачу весь світ у ваших очах. Щасливого Дня матері!

– написала Ранія в публікації.

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Королівська сім'я Йорданії

Ранія познайомилася з принцом Йорданії Абдаллою бін аль-Хусейном у серпні 1992 року. Це сталося під час обіду. Між ними одразу виникли почуття, а вже через пів року закохані оголосили про заручини. Весілля відбулося 10 червня 1993 року.

Чоловік Ранії зійшов на трон 7 лютого 1999 року. 22 березня він оголосив свою дружину королевою. Без проголошення вона була б принцесою-консортом, як мати її чоловіка, принцеса Муна аль-Хусейн.

Її Величність народила коханому чотирьох дітей:

крон-принца Хусейна (народився 28 червня 1994);

принцесу Іман (народилася 27 вересня 1996);

принцесу Сальму (народилася 26 вересня 2000);

принца Хашема (народився 30 січня 2005).

Дані зібрані на основі Вікіпедії