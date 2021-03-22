Королева Ранія показала архівні фото з дітьми: як виглядали спадкоємці престолу в дитинстві
Королева Йорданії з нагоди Дня матері, який святкувала в неділю, 21 березня, оприлюднила декілька архівних фото. Ранія показала, як виглядали її діти, коли були маленькими.
Джерело:інстаграм королеви Ранії
У Йорданії День матері щороку святкують 21 березня. Це чудове весняне свято, яке є чудовою нагодою для того, щоб вкотре висловити найріднішим свою любов.
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Архівні фото дітей королеви Ранії
Її Величність також долучилася до привітань. Вона оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 6 мільйонів користувачів мережі, серію зворушливих фотографій.
Ранія показала своїх дітей у маленькому віці. Спадкоємці королівського престолу мило усміхалися, позуючи разом із матусею. Королева на знімках також зображена неймовірно щасливою.
Я бачу весь світ у ваших очах. Щасливого Дня матері!
– написала Ранія в публікації.
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Королівська сім'я Йорданії
Ранія познайомилася з принцом Йорданії Абдаллою бін аль-Хусейном у серпні 1992 року. Це сталося під час обіду. Між ними одразу виникли почуття, а вже через пів року закохані оголосили про заручини. Весілля відбулося 10 червня 1993 року.
Чоловік Ранії зійшов на трон 7 лютого 1999 року. 22 березня він оголосив свою дружину королевою. Без проголошення вона була б принцесою-консортом, як мати її чоловіка, принцеса Муна аль-Хусейн.
Її Величність народила коханому чотирьох дітей:
- крон-принца Хусейна (народився 28 червня 1994);
- принцесу Іман (народилася 27 вересня 1996);
- принцесу Сальму (народилася 26 вересня 2000);
- принца Хашема (народився 30 січня 2005).
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