Королева Иордании по случаю Дня матери, который праздновала в воскресенье, 21 марта, обнародовала несколько архивных фото. Рания показала, как выглядели ее дети, когда были маленькими.

В Иордании День матери ежегодно празднуют 21 марта. Это замечательный весенний праздник, который является прекрасной возможностью для того, чтобы в очередной раз выразить родным свою любовь.

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Архивные фото детей королевы Рании

Ее Величество также присоединилась к поздравлениям. Она обнародовала на личной странице в инстаграме, за которой следят более 6 миллионов пользователей сети, серию трогательных фотографий.

Рания показала своих детей в маленьком возрасте. Наследники королевского престола мило улыбались, позируя вместе с мамой. Королева на снимках также изображена невероятно счастливой.

Я вижу весь мир в ваших глазах. Счастливого Дня матери!

– написала Рания в публикации.

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Королевская семья Иордании

Рания познакомилась с принцем Иордании Абдаллой бин аль-Хусейном в августе 1992 года. Это произошло во время обеда. Между ними сразу возникли чувства и уже через полгода влюбленные объявили о помолвке. Свадьба состоялась 10 июня 1993 года.

Муж Рании взошел на трон 7 февраля 1999 года. 22 марта он объявил свою жену королевой. Без провозглашения она была бы принцессой-консортом, как мать ее мужа, принцесса Муна аль-Хусейн.

Ее Величество родила любимому четверых детей:

крон-принца Хусейна (родился 28 июня 1994 года);

принцессу Иман (родилась 27 сентября 1996 года);

принцессу Сальму (родилась 26 сентября 2000 года);

принца Хашема (Родился 30 января 2005 года).

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