Королева Ранія підкорила елегантним образом у білій блузці: фото

Джерело:інстаграм королеви Ранії
Королева Йорданії вкотре підкорила публіку елегантним образом. Ранія взяла участь у віртуальній зустрічі, поставши перед камерою у розкішній білій блузці.
Королева Ранія знає, як виглядати стильно будь-де та будь-коли. Вона щоразу демонструє елегантні аутфіти та демонструє вроду.
Дивіться також Королева Летиція захопила вишуканим образом: фото нового виходу
Днями Її Величність стала учасницею віртуального форуму Джона Кеннеді-молодшого, який відбувся в Гарвардському університеті.
На світлині, яку Ранія поширила в мережі, вона зображена, сидячи за столом. Для відеодзвінка Її Величність обрала елегантну білу блузку, а на шиї був шарф вишневого кольору, який додав образові особливого шарму.
Серед аксесуарів look Ранії доповнювала розкішна каблучка та сережки. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Біля королеви бачимо чашку ароматної кави.