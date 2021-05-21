За офіційними даними, члени королівської сім'ї Нідерландів не будуть присутні на фіналі Євробачення-2021, який пройде 22 травня, однак оминути увагою такий масштабний захід вони не могли. Так, королева Максима на власні очі побачила генеральну репетицію другого півфіналу та поспілкувалася про музику з ведучою пісенного конкурсу Ніккі де Ягер.

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Образ королеви Максими на Євробаченні-2021

Для публічної появи королева Нідерландів обрала сукню довжини міді від бельгійського бренду Maison Natan. До слова, це одна з її улюблених марок. На Її Величності лаконічне атласне вбрання жовтого кольору з абстрактним принтом, яке чудово підкреслило фігуру.

Сукню королева Максима довершила коричневими замшевими туфлями-човниками, невеликим клатчем у тон і стриманими аксесуарами. Волосся вона вклала у вишукану зачіску з легкими локонами, а в макіяжі зробила акцент на очі.

Варто зазначити, що як королева Нідерландів, так й інші глядачі генерального прогону Євробачення-2021 перебували на арені Ahoy без захисних масок.