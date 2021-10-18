Королева Летиція вийшла у світ в сірій сукні: нові фото Її Величності

Королівське подружжя Іспанії побувало на 70-ій церемонії вручення новельної премії "Планета". Для виходу королева Летиція обрала елегантну сукню сірого кольору з оригінальним принтом.

Король Філіп VI та королева Летиція продовжують відвідувати різноманітні культурні та світські заходи. Її Величність завжди постає поруч із чоловіком в елегантному одязі, який підкреслює її спортивну фігуру.

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Образ королеви Летиції

Іспанська королева постала перед папараці в сірій сукні довжини нижче колін. Вбрання мало короткі рукави, його низ був розширеним. Родзинки образу додав оригінальний принт коричневого кольору. З взуття Її Величність обрала чорні лаковані туфлі-човники на високих підборах.

Цього разу волосся Летиція зібрала в акуратний пучок ззаду. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Аутфіт довершили аксесуари – чорний клатч і сережки.



Новий вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images

Король Філіп VI одягнув темний костюм, білу сорочку та блакитну краватку. На обличчях обох монархів були захисні маски. Подружжя вкотре нагадало, що пандемія коронавірусу досі триває і треба дбати про власну безпеку.



Новий вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images