Королева Летиція відвідала церемонію в пишній сукні та з насиченим макіяжем: ефектні фото

Королівська сім'я Іспанії відвідала церемонію вручення нагород "Принцеси Астурійської". Її Величність для нового виходу обрала розкішну сукню чорного кольору, яку довершила насиченим макіяжем та коштовними прикрасами.

Нагороди отримали семеро вчених, які брали участь у розробці вакцин проти коронавірусу, журналістка та письменниця-феміністка, шеф-кухар і бізнесмен, паралімпійський плавець.

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Вишуканий образ королеви Летиції

Її Величність постала перед публікою в розкішній сукні чорного кольору, верх якої був приталений і без рукавів, а низ – пишний. Талію підкреслив тоненький ремінець в тон. З взуття Летиція обрала чорні туфлі-човники на підборах.

Волосся вона зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила насичений макіяж, виділивши очі чорними тінями. Аутфіт королеви довершили розкішні сережки та браслети.



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images



Королева Летиція / Фото Getty Images

Король Філіп VI для виходу обрав чорний костюм, білу сорочку та червону краватку. А доньки монархів обрали для церемонії ніжні аутфіти.