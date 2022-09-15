У блузі доньки Леонор і трендових штанах: Летиція зачарувала образом напередодні 50-річчя

За день до свого 50-річчя, 14 вересня, королева Летиція з'явилася на публіці з чоловіком Філіпом VI. Удвох вони відвідали урочисте відкриття університетської лікарні в місті Гвадалахара.

Для останнього публічного виходу в 49 років королева Летиція обрала вбрання total white, яке поєднала з небесно-блакитними босоніжками на підборах. Так, одна з найстильніших королівських персон сучасності вкотре зачарувала бездоганним смаком.

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Летиція з'явилася на публіці в блузі доньки Леонор

Напередодні дня народження королева Іспанії одягла об'ємну блузу з квітковою аплікацією та рукавами-ліхтариками. Це сорочка з гардеробу її старшої доньки – 16-річної принцеси Леонор. У ній дівчинка з'являлася у квітні 2022 року.

Білу блузу Летиція поєднала з трендовими штанами кльош з високою талією. Вони з колекції німецького дому моди Hugo Boss. У той час як ніжно-блакитні босоніжки від одного з улюблених іспанських брендів королеви Mint and Rose. Вишуканий образ вона доповнила срібно-золотими сережками у вигляді пір'їнок.

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