Для последнего публичного выхода в 49 лет королева Летиция выбрала наряд total white, который соединила с небесно-голубыми босоножками на каблуке. Так, одна из самых стильных королевских персон современности в очередной раз очаровала безупречным вкусом.

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Летиция появилась на публике в блузке дочери Леонора

В канун дня рождения королева Испании одела объемную блузу с цветочной аппликацией и рукавами-фонариками. Это рубашка из гардероба ее старшей дочери – 16-летней принцессы Леонор. В ней девочка появлялась в апреле 2022 года.

Белую блузу Летиция соединила с трендовыми брюками клеш с высокой талией. Они из коллекции немецкого дома моды Hugo Boss. В то время как нежно-голубые босоножки от одного из любимых испанских брендов королевы Mint and Rose. Изысканный образ она дополнила серебряно-золотыми серьгами в виде перышек.

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