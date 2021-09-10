Королева Летиція прийшла на виставку у сукні з дрібним принтом: фото нового образу

Іспанська королева Летиція знову вийшла у світ. Вона захопила публіку стриманим образом, одягнувши темну сукню з дрібним яскравим принтом.

Королева Іспанії повернулась до активного робочого графіка. Днями вона прийшла на відкриття 80-го Мадридського книжкового ярмарку в парку Ретіро.

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Образ Летиції

На початку осені королева надає перевагу лаконічним сукням. Цього разу вона також постала перед камерами у синій сукні довжини міді з яскравими дрібними крапками від бренду BOSS. Щоб злегка підкреслити тонку талію, Її Величність обрала чорний ремінець.

Ефектною деталлю аутфіту іспанської королеви стали вишневі слінгбеки насиченого кольору на високих підборах від Carolina Herrera. Також образ вдало доповнили золоті сережки-кільця та оригінальна каблучка на вказівному пальці.

Летиція розпустила та вирівняла волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Її Величність дотримується правил безпеки під час пандемії, тому прийшла на ярмарок у захисній масці.



Королева Летиція / Фото Getty Images

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