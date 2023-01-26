Королева Летиція підкорила елегантним образом на прийомі у палаці: фото розкішного виходу

Іспанська королева Летиція з'явилась на королівському прийомі разом з чоловіком. Вона постала в елегантному образі – молочній блузці та довгій рожевій спідниці.

Днями в Іспанії в Королівському палаці Мадрида відбувся прийом для дипломатичного корпусу. Королева Летиція та король Філіп IV зустрічали гостей у вишуканих образах.

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Образ королеви Летиції

Король Філіп IV з'явився перед дипломатами у світлому костюмі та чорному фраці. На заході його супроводжувала Летиція, яка мала вишуканий вигляд.

Монархиня постала на прийомі у стильній молочній блузці від Carolina Herrera з великим бантом, зав'язаним на шиї. Пудрово-рожева спідниця довжини максі, що була пошита спеціально для королеви, додавала образу елегантності й підкреслила струнку фігуру.

Серед аксесуарів королева Летиція використала довгі сережки-підвіски та інші прикраси від Tous та доповнила аутфіт туфлями. Образ завершив макіяж зі smokey eyes та нюдовим блиском на губах.



Королева Летиція та король Філіп IV / Фото з інстаграму HELLO! Magazine

Цей прийом у Королівському палаці був першим після Нового року. Хоч подружжя вже з'являлося на публіці у 2023 році. Вони приїжджали з візитом до Афін, де 16 січня відспівали останнього керівного короля Греції Костянтина II.

Тим часом британська королівська родина нещодавно повідомила про майбутнє поповнення в одній із сімей. Так, принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк очікують другу дитину – пологи припадають на літо. Подружжя виховує сина Августа Філіпа.