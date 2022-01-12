Королева Летиція приголомшила вишуканістю: фото в темно-синьому пальті

Іспанська королева Летиція вкотре зачарувала бездоганним зовнішнім виглядом, продемонструвавши зимовий образ. Для нього виходу вона обрала темно-синє пальто.

Її Величність приїхала у штаб-квартиру Іспанської федерації рідкісних захворювань. Для прохолодного, хоча й сонячного зимового дня Летиція обрала відповідне вбрання.

Вас може зацікавити Від бюджетних суконь до образів від Armani: 10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

Після зимових канікул Летиція повернулася до виконання королівських обов'язків. Вона знову здійснює світські виходи та демонструє бездоганний смак в одязі.

Зимовий look королеви Іспанії

12 січня Її Величність вийшла у світ в темній кофті та чорних штанах з білими смугами. Оскільки на вулиці було досить холодно, то поверх одягнула темно-синє широке пальто. Такий одяг Летиція поєднала з синіми замшевими туфлями-човниками на високих підборах.

Серед аксесуарів королева мала клатч у тон пальта, сережки та білу захисну маску. Зауважимо, під час пандемії коронавірусу Летиція завжди користується захисними масками, акцентуючи на тому, що необхідно дбати про власну безпеку.

Волосся Її Величність цього разу вклала рівно, воно гарно виблискувало на сонці. А на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.



Королева Летиція в синьому пальті / Фото Getty Images



Королева Летиція в синьому пальті / Фото Getty Images

Нагадаємо, для першого урочистого заходу у 2022 році іспанська королева обирала вишукану вечірню сукню синього кольору. Подія, на якій Летиція постала в цьому вбранні, відбувалася у королівському палаці.