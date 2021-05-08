Королева Летиція повторила образ у молочній сукні, яку одягала 15 років тому: розкішні кадри

Іспанська королева Летиція здійснила черговий світський вихід. Вона з'явилась у вишуканій молочній сукні, яку одягала ще 15 років тому. Однак і цей вихід Летиції підкорив мережу.

Днями королева Іспанії відвідала Авіаційну академію іспанської армії (ACAVIET) у Мадриді. Під час церемонії Летиція прийняла парад, передала Академії національний прапор Іспанії й виголосила промову.

Дивіться також Королева Летиція повторила образ у сукні з квітковим принтом: красиві фото

Образ королеви Летиції

Для церемонії іспанська королева з'явилась у вишуканому образі, який захопив публіку. Летиція постала у твідовій сукні-пальті молочного кольору від бренду Felipe Varela. Вона вдало підкреслювала струнку фігуру королеви.

Вбрання Її Величність поєднала зі світло-коричневими туфлями з ремінцями на високих підборах. Вишуканий образ вона доповнила також масивною каблучкою на вказівному пальці.

Темне волосся королева зібрала у низький пучок. Така зачіска додала жіночності та витонченості. На обличчі Летиція зробила макіяж з акцентом на очах, які нафарбувала темними тінями. Як і на всіх публічних заходах, іспанська королева постала в захисній масці.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Який образ повторила королева

У такій самій молочній сукні королева Летиція з'явилась у 2006 році. 15 років тому вона одягала це вбрання на хрестини своєї старшої дочки Леонор. Очевидно, що Її Величність не нехтує старими речами й повторює попередні аутфіти.



Королева Летиція на хрестинах доньки у 2006 році / Фото Getty Images