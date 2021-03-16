Королева Летиція зачарувала весняним образом у клітчастій спідниці та блузці: фото

Іспанське королівське подружжя здійснило новий вихід. Вишукана королева Летиція показала стильний весняний образ та вкотре зачарувала публіку красою.

Королева Летиція під час публічного виходу вразила публіку. Її Величність з чоловіком відвідала іспанську королівську фабрику гобеленів, що розташована в Мадриді.

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Елегантний look королеви Летиції

Для робочої зустрічі у теплий весняний день Летиція обрала вишуканий одяг. Вона постала перед камерою у довгій сірій спідниці з клітчастим принтом і шовковій блузці чорного кольору зі спокусливим декольте. Струнку талію підкреслив тоненький ремінець. Такий look Її Величність поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Волосся іспанська королева зібрала у пучок ззаду. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів образ Летиції доповнювала сумочка, яку вона тримала в руці, сережки та улюблена каблучка.



Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images

Король Філіп VI для виходу обрав сірий костюм, світлу сорочку та красиву краватку. Такий look поєднав з коричневим взуттям. На обличчях Летиції та Філіпа були білі захисні маски.

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