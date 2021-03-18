Королева Летиція підкорила бездоганним аутфітом: новий вихід Її Величності

Іспанська королева вкотре підкорила публіку бездоганним аутфітом під час нового виходу. Вона побувала у музеї Вікторі Мачо, де постала перед камерами в елегантному піджаку та вкорочених кюлотах.

У середу, 17 березня, королева Летиція взяла участь в оголошенні переможця номінації "Фонд принцеси Жирони-2021". Подія відбувалася в музеї Вікторіо Мачо, що розташований в іспанському місті Толедо.

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Елегантний образ королеви Летиції

Її Величність постала перед публікою у вишуканому вбранні, яке гарно підкреслило її струнку фігуру. Для нового виходу вона обрала білий подовжений піджак з чорним принтом, який застібався на великі ґудзики. Такий верх Летиція поєднала з чорними вкороченими кюлотами.

Королева довершила образ чорними туфлями-човниками на підборах. Серед аксесуарів на Її Величності бачимо мінімалістичні сережки та улюблену каблучку. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.

Під час кожного виходу Летиція з'являється на публіці у захисній масці. Вона на власному прикладі показує, що потрібно дбати про власну безпеку, адже коронавірусна інфекція досі шириться світом.



Весняний look королеви Летиції / Фото Getty Images

Елегантні аутфіти королеви Іспанії: