"Занадто стара для такої довжини": королеву Летицію розкритикували за рожеву мінісукню

Днями королівська сім'я Іспанії відправилася у відпустку на Майорку. Для одного з вечірніх виходів 49-річна Летиція одягла екстремально коротку сукню від Zara, в якій потрапила на шпальти світових ЗМІ.

У неділю, 7 серпня, іспанські монархи влаштували сімейний променад на ринок Пасео де Сагрера в Пальма-де-Майорка і вечерю в ресторані Beatbik. Для виходу зі свекрухою та доньками Леонор і Софією королева Летиція обрала сміливий look, в якому не залишилась без уваги преси.

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Смілий образ Летиції в рожевому міні

49-річну королеву Іспанії папараці заскочили у рожевій мінісукні від мас-маркет бренду Zara. Яскраву сукню-сорочку вона доповнила еспадрильями в тон від іспанського бренду Clooui і клатчем Feel Mallorca зі смугастим принтом.

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У мережі Летицію "рознесли" за мінісукню

Попри те, що екстремальне міні Летиція одягла у відпустці, а не для офіційного виходу, у мережі її розкритикували за сміливий образ. Користувачі пишуть:

"Це занадто коротко як для королеви, але чудово для однієї з її дочок";

"Ні, вона занадто стара для такого вбрання";

"Я люблю її, але думаю, що вона занадто стара для такої довжини";

"Вона занадто стара, щоб так одягатися";

"Закоротко для королеви! Зазвичай вона така елегантна, але в цьому вона виглядає так, ніби занадто старається";

"Цей аутфіт ідеально підходить для її дочок-підлітків".

за місяць, 15 вересня, дружині короля Філіпа VI Летиції виповниться 50 років.