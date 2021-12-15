"Королева кухні": Оля Полякова та Маша Єфросиніна на зйомках кулінарного шоу

Медіасервіс MEGOGO оголосив про початок зйомок нового кулінарного шоу "Королева кухні". Його ведуча - королева української сцени, співачка Оля Полякова. Запрошеною гостею одного з ефірів стала телеведуча Маша Єфросиніна. Удвох вони приготували хліб за авторським рецептом Олі Полякової.

У шоу "Королева кухні" будуть абсолютно різні жінки різних вікових, вагових і кар'єрних категорій. Разом з Олею Поляковою вони готуватимуть смачні та незвичайні страви.

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Полякова та Єфросиніна приготували хліб

В одному з фінальних епізодів нового шоу Оля Полякова розсекретила авторський рецепт хліба, який вирішила приготувати разом із подругою Машею Єфросиніною: "Я вирішила її спантеличити, оскільки хліб — це досить складна страва. Тим більше, що я готую його на заквасці власного виробництва, а не на дріжджах. Це дуже трудомісткий та тривалий процес!".



Маша Єфросиніна та Оля Полякова на кухні / Фото пресслужби MEGOGO

За словами артистки, таємниця її авторського рецепта саме в унікальній заквасці, яку готує власноруч. Полякова зазначає, що завдяки цій заквасці вдається випікати неймовірно корисний ферментований хліб, який не шкодить фігурі.

Оля Полякова про приготування хліба: відео 24 каналу

Реакція Маші Єфросиніної на випікання хліба

Телеведуча не є фанаткою кулінарії, вдома готує дуже рідко. Єфросиніна зізналася, що раніше ніколи не випікала домашній хліб.

Відкривши рота, дивилася інстаграм-сторіз Олі Полякової, яка пекла хліб. У програмі "Королева кухні" я власними руками замісила тісто, дістала з духовки буханець з хрусткою скоринкою. Це дуже нове і дитяче відчуття. Хочу ще!

– поділилася враженнями телеведуча.



Маша Єфросиніна на зйомках шоу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Королева кухні": що відомо про шоу

Прем'єра нового шоу з Олею Поляковою відбудеться наприкінці року. Воно складатиметься з десяти кулінарних епізодів. До співачки на кухні приєднаються представниці різних професій: блогерка, касирка, сексологиня, психологиня, майстериня корон та інші.

Оля Полякова про шоу "Королева кухні": відео 24 каналу

Виробництвом проєкту займається команда медіасервісу MEGOGO. Творці проєкту хочуть показати, що кулінарія може бути цікавою навіть для тих, хто не має хисту або часу. Перегляд шоу "Королева кухні" буде доступний усім передплатникам медіасервісу.