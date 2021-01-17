Популярна українська співачка Слава Камінська поділилась новим дописом. У ньому вона пороздумувала про страждання й заявила, що вона справжня королева драми.

Слава Камінська поділилась думками про страждання

Солістка гурту "НеАнгели" та співачка Слава Камінська відкрита перед прихильниками і часто ділиться з ними новими дописами. В пості, який вона опублікувала у своєму блозі в інстаграмі, зірка розповіла про страждання.

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Слава Камінська найперше наголосила, що страждати чи ні – вибір кожного. І вона впевнена в тому, що деякі люди насолоджуються станом страждання. Незважаючи на те, що вони однаково можуть ділитися енергією та радістю з оточуючими, бути веселими й щасливими.

"З упевненістю можу сказати, що реально існують люди, яким подобається стан страждання. Скільки чуттєвої поезії було народжене в самобичуванні. Скільки людей пройшли барвистий шлях від мук до воскресіння", – написала Слава Камінська.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Співачка зізналась, що вона завжди може знайти привід зайнятися роздумами над своїм життям, а коли знайде певні причини, то полине в свою атмосферу меланхолії. Слава Камінська поділилась, що в такі моменти вона найчастіше пише вірші, які майже нікому не показує.

Drama queen – це моє друге ім'я (перше – не для широкого огляду). Мені подобається злітати і падати, згоряти, а потім – поставати з попелу. Така собі біполярна розвага,

– зізналась Слава Камінська.

Зірка підсумувала, що багато людей часто намагаються допомогти іншим, коли ті сумують, а насправді вони просто заважають. Слава переконана, якщо людині подобається сумувати – то варто залишити його самого.