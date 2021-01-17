Популярная украинская певица Слава Каминская поделилась новой публикацией. В ней она поразмыслила о страданиях и заявила, что она настоящая королева драмы.

Слава Каминская поделилась мыслями о страданиях

Солистка группы "НеАнгелы" и певица Слава Каминская открыта перед поклонниками и часто делится с ними новыми сообщениями. В посте, который она опубликовала в своем блоге в Инстаграме, звезда рассказала о страданиях.

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Слава Каминская прежде всего подчеркнула, что страдать или нет – выбор каждого. И она уверена в том, что некоторые люди наслаждаются состоянием страдания. Несмотря на то, что они одинаково могут делиться энергией и радостью с окружающими, быть веселыми и счастливыми.

"С уверенностью могу сказать, что реально существуют люди, которым нравится состояние страдания. Сколько чувственной поэзии было рождено в самобичевании. Сколько людей прошли красочный путь от мук до воскресения", – написала Слава Каминская.



Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской

Певица призналась, что она всегда может найти повод заняться размышлениями над своей жизнью, а когда найдет причины, то устремится в свою атмосферу меланхолии. Слава Каминская поделилась, что в такие моменты она чаще всего пишет стихи, которые почти никому не показывает.

Drama queen – мое второе имя (Первое – не для широкого обзора). Мне нравится взлетать и падать, сгорать, а потом – возникать из пепла. Этакое биполярное развлечение,

– призналась Слава Каминская.

Звезда подытожила, что многие люди часто пытаются помочь другим, когда те грустят, а на самом деле они просто мешают. Слава убеждена, если человеку нравится грустить – то стоит оставить его самого.