Лихо війни повернулося в Європу, – Чарльз ІІІ емоційно згадав Україну в парламенті Німеччини
Джерело:France-Presse
Король Чарльз III перебуває в Берліні з офіційним візитом. 30 березня він виступив у німецькому парламенті й висловився про війну в Україні. Британський монарх наголосив, що безпека всієї Європи опинилася під загрозою.
На другий день своєї поїздки до Німеччини Чарльз ІІІ виголосив історичну промову перед депутатами Бундестагу. Король Британії закликав Європу об'єднатися та "черпати мужність у нашій єдності".
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Король Чарльз ІІІ емоційно висловився про війну в Україні
Лихо війни повернулося в Європу, загарбницька війна проти України принесла неймовірні страждання багатьом невинним людям. Безпека Європи, а також наші демократичні цінності перебувають під загрозою. Але світ не стояв осторонь... Ми можемо черпати мужність у нашій єдності,
– сказав король Чарльз ІІІ.
Нагадаємо, що в Німеччину Чарльза ІІІ прилетів з дружиною Каміллою. 29 березня вони зустрілися з президентом Німеччини Штайнмаєром перед Бранденбурзькими воротами, а ввечері відвідали бенкет у палаці Бельвю.
Тоді як 30 березня король зустрівся з канцлером Шольцом і виступив у Бундестазі, а після цього планує відвідати Центр прийняття українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель".
Чарльз ІІІ з Олафом Шольцом / Фото з інстаграм-сторіс королівської сім'ї
- До речі, у лютому Чарльз ІІІ відвідав бійців ЗСУ, які навчаються у Британії. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі, щоб потиснути руки українським солдатам після п'ятитижневої базової бойової підготовки.
- Тоді як у роковини вторгнення британський монарх звернувся до українців зі словами: "Українці продемонстрували справді дивовижну мужність і стійкість перед обличчям такої трагедії".
- Крім того, 8 лютого Чарльз ІІІ зустрівся з Зеленським у Букінгемському палаці. Це без перебільшень історична подія, адже він перший президент України, якого британський монарх вшанував аудієнцією.