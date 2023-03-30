Лихо війни повернулося в Європу, – Чарльз ІІІ емоційно згадав Україну в парламенті Німеччини

Король Чарльз III перебуває в Берліні з офіційним візитом. 30 березня він виступив у німецькому парламенті й висловився про війну в Україні. Британський монарх наголосив, що безпека всієї Європи опинилася під загрозою.

На другий день своєї поїздки до Німеччини Чарльз ІІІ виголосив історичну промову перед депутатами Бундестагу. Король Британії закликав Європу об'єднатися та "черпати мужність у нашій єдності".

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Король Чарльз ІІІ емоційно висловився про війну в Україні

Лихо війни повернулося в Європу, загарбницька війна проти України принесла неймовірні страждання багатьом невинним людям. Безпека Європи, а також наші демократичні цінності перебувають під загрозою. Але світ не стояв осторонь... Ми можемо черпати мужність у нашій єдності,

– сказав король Чарльз ІІІ.

Нагадаємо, що в Німеччину Чарльза ІІІ прилетів з дружиною Каміллою. 29 березня вони зустрілися з президентом Німеччини Штайнмаєром перед Бранденбурзькими воротами, а ввечері відвідали бенкет у палаці Бельвю.

Тоді як 30 березня король зустрівся з канцлером Шольцом і виступив у Бундестазі, а після цього планує відвідати Центр прийняття українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель".

Чарльз ІІІ з Олафом Шольцом / Фото з інстаграм-сторіс королівської сім'ї