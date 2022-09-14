"Терпіти не можу цю чортівню": король Чарльз III розгнівався через ручку на публіці

Король Чарльз III виявився не таким стриманим на публіці, як його матір. У мережі обговорюють, як він розізлився через ручку, що потекла.

За кілька днів свого правління Чарльз III продемонстрував бурхливі емоції на публіці. Тож король швидко став темою для обговорень в мережі.

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Чарльз III розізлився на ручку

13 вересня король Чарльз III приїхав до Північної Ірландії у замок Гіллсборо. Там він розписувався у гостьовій книжці, однак дещо пішло не за планом.

Спершу король сплутав дати й написав "12 вересня" замість 13. Згодом його чорнильна ручка потекла, через що Його Величність не стримав емоцій та вилаявся. Ручка замастила руки Чарльза III, він віддав її королеві-консорт Каміллі, яка спокійно стояла поряд. Король різко пішов з кабінету, перш ніж Камілла розписалась в книжці.

Боже, я це ненавиджу! Терпіти не можу цю чортівню! Ну що вони роблять, кожного смердючого разу,

– сказав король.

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Це вже не вперше

Такий інцидент з королем Чарльзом III стається не перший раз. 10 вересня, коли його офіційно оголошували королем, Його Величність підписував прокламацію. Він сідав за стіл та мав розписатись на великому документі. На столі стояла також чорнильниця та чохол від набору ручок. До слова, цей набір – коштовний подарунок від принца Вільяма та Гаррі.

Перш ніж підписати прокламацію, Чарльз III енергійно, чи як пишуть у мережі – "люто", махнув помічникам, щоб вони прибрали чорнильницю зі столу. Потім він ще раз мімікою продемонстрував незадоволення від того. що чохол залишився на столі.

Коли король зрештою поставив підпис, то забрав ручку з собою. Через це принцові Вільяму довелося просити ще одну ручку в помічників.

"Королева ніколи не втрачала холоднокровності", "Чарльз привласнив гарну ручку. Цілком вірно. Ніколи не дозволяйте дітям користуватися вашими хорошими ручками", – жартували в мережі.

Чарльз III махав помічнику, аби той забрав речі зі столу: