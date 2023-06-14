Помер відомий письменник Кормак Маккарті, за книгами якого знімали фільми: реакція Стівена Кінга
Джерело:Penguin Random House
У США помер американський письменник Кормак Маккарті у віці 89 років. Митець був відомий своїми книгами "Старим тут не місце" та "Дорога", які отримали екранізації.
Маккарті покинув світ 13 червня, у Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Трагічну звістку підтвердили у видавництві автора Penguin Random House.
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Син письменника Джон Маккарті сказав, що його тато помер з природних причин.
Кормак Маккартні / Фото Britannica
Нагадаємо, що Кормак Маккарті був лауреатом Пулітцерівської премії. Багато років він жив у бідності. А згодом славу письменнику принесли екранізації його робіт. Зокрема, "Коні, коні...", "Старим тут не місце" та "Дорога".
На смерть автора відреагував і його колега Стівен Кінг у твіттері. Він назвав Маккарті "можливо, найбільшим американським письменником його часу". За його словами, той створив чудові твори, він досі оплакує його смерть.
Американський поет і прозаїк Джозеф Фазано теж прокоментував смерть Маккартні. Він написав, що коли помирає великий митець, настає момент, коли світ розуміє, що ніколи більше не матиме нового твору цієї величезної душі. "Це безмірна втрата, але те, що залишила нам ця душа, є подарунком поза часом", – додав він.
Додамо, що, незважаючи на поважний вік, ще в 2022 році Маккарті опублікував два романи: "Пасажирка" і "Стелла Маріс".
Чим був відомий письменник Кормак Маккарті:
- Маккарті народився 20 липня 1933 року в штаті Род-Айленд в ірландській католицькій родині. Він був одним із шести братів і сестер. Його перший роман "Хранитель саду" був опублікований у 1965 році.
- Світ дізнався про цього автора після екранізації роману 2005 року "Старим тут не місце". Сценаристи у 2008 році створили за сюжетом цієї книги кримінальний трилер, який отримав кілька "Оскарів".
- Популярний є і його роман "Дорога", який теж отримав екранізацію. У ньому описується важка подорож батька та сина, які виборюють виживання у США після апокаліпсису. Саме за нього у 2007 році письменника наголодили Пулітцерівською премією.
- Щодо особистого життя, то письменник був одружений тричі. У нього двоє синів – Каллен Маккарті, який народився 1962 року від його першої дружини Лі Холлеман, і Джон Френсіс Маккарті 1999 року народження від третьої дружини Дженніфер Вінклі.
- Крім того, Кормак Маккарті дуже рідко давав інтерв'ю. Його перше інтерв'ю телебаченню було у 2007 році для відомого ток-шоу Опри Вінфрі. Під час розмови письменник зізнався, що на ідею роману "Дорога" його надихнув 8-річний син.