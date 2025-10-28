Під час концерту Козловського у Хмельницькому обірвалася протипожежна завіса вагою 16 тонн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СЦЕНА.UA.

Пошкодило частину обладнання, але, на щастя, ніхто не постраждав. Команда швидко усунула наслідки інциденту і концерт Віталія Козловського продовжився. Глядачі підтримали співака оплесками.

Слава Богу, що всі залишилися живими. Ми обійшлися малими втратами, трошки вкрали вашого часу. Вибачте. Я сподіваюся, що це непорозуміння не стане на заваді наших емоцій сьогодні та нашої зустрічі,

– сказав Козловський зі сцени.

Віталій Козловський звернувся до глядачів після інциденту:

В інстаграмі артист подякував Хмельницькому за концерт і прокоментував інцидент.

Це був пі… Але все обійшлося без жертв! Хмельничани, дякую вам,

– написав Козловський.

Віталій Козловський про інцидент на концерті у Хмельницькому / Скриншот з інстаграму

