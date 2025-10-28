Під час концерту Козловського у Хмельницькому обірвалася протипожежна завіса вагою 16 тонн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СЦЕНА.UA.

Пошкодило частину обладнання, але, на щастя, ніхто не постраждав. Команда швидко усунула наслідки інциденту і концерт Віталія Козловського продовжився. Глядачі підтримали співака оплесками.

Слава Богу, що всі залишилися живими. Ми обійшлися малими втратами, трошки вкрали вашого часу. Вибачте. Я сподіваюся, що це непорозуміння не стане на заваді наших емоцій сьогодні та нашої зустрічі,
– сказав Козловський зі сцени.

Віталій Козловський звернувся до глядачів після інциденту:

В інстаграмі артист подякував Хмельницькому за концерт і прокоментував інцидент.

Це був пі… Але все обійшлося без жертв! Хмельничани, дякую вам,
– написав Козловський.

Віталій КозловськийВіталій Козловський про інцидент на концерті у Хмельницькому / Скриншот з інстаграму

Де ще виступить Віталій Козловський?

  • Це перший великий тур Віталія Козловського після того, як він виплатив борги своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку й отримав права на старі пісні.

  • Співак уже виступив у Львові та Хмельницькому, а сьогодні концерт відбудеться у Рівному.

  • "Пінаколада" також прозвучить у Луцьку, Тернополі, Білій Церкві, Полтаві, Черкасах, Кременчуці, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві та Одесі. Це перша частина туру.

  • Дізнатися дати концертів і придбати квитки можна за посиланням.