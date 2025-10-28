Під час концерту Козловського у Хмельницькому обірвалася протипожежна завіса вагою 16 тонн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СЦЕНА.UA.
Пошкодило частину обладнання, але, на щастя, ніхто не постраждав. Команда швидко усунула наслідки інциденту і концерт Віталія Козловського продовжився. Глядачі підтримали співака оплесками.
Слава Богу, що всі залишилися живими. Ми обійшлися малими втратами, трошки вкрали вашого часу. Вибачте. Я сподіваюся, що це непорозуміння не стане на заваді наших емоцій сьогодні та нашої зустрічі,
– сказав Козловський зі сцени.
Віталій Козловський звернувся до глядачів після інциденту:
В інстаграмі артист подякував Хмельницькому за концерт і прокоментував інцидент.
Це був пі… Але все обійшлося без жертв! Хмельничани, дякую вам,
– написав Козловський.
Віталій Козловський про інцидент на концерті у Хмельницькому / Скриншот з інстаграму
Де ще виступить Віталій Козловський?
Це перший великий тур Віталія Козловського після того, як він виплатив борги своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку й отримав права на старі пісні.
Співак уже виступив у Львові та Хмельницькому, а сьогодні концерт відбудеться у Рівному.
"Пінаколада" також прозвучить у Луцьку, Тернополі, Білій Церкві, Полтаві, Черкасах, Кременчуці, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві та Одесі. Це перша частина туру.
