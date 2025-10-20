Подробицями Козловський поділився в інтерв'ю проєкту "Ближче до зірок". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал телеканалу ТЕТ.

Віталій Козловський зізнався, що на початку кар'єри був невпевнений, адже здавалося, що він один.

Сьогодні в мене є відчуття великої підтримки. Мені не потрібна свита: вони сьогодні є, а завтра розбіглися і ти знов залишився один. Тому свити в мене сьогодні не існує, хоч багато людей до тебе притираються,

– поділився артист.

Козловський розповів, що йому надходять пропозиції від продюсерів. Цікаво, що він не виключає співпрацю.

Я цьому дуже радію, тому що я вже в цьому бізнесі давно і різні в нас були відносини з цими людьми. Життя мені сьогодні підкидає різних людей і я не відмовляюся від співпраці,

– зазначив Віталій.

За словами артиста, повернути пісні й вирішити конфлікт з Ігорем Кондратюком його змотивувала сім'я. Козловський зізнався, що до сім'ї та народження сина у нього не було амбіцій. Довгий час Віталій був інфантильний.

Без своєї дружини я б не те що не справився, я б не міг вперто, впевнено йти вперед. Я розумів, що старий гештальт потрібно закрити та подзвонив юристу Кондратюка. Ми все вирішили впродовж місяці-півтора,

– пригадав він.

Віталій Козловський у проєкті "Ближче до зірок": дивіться відео онлайн

Зауважимо! У вересні Віталій Козловський повідомив, що відправляється у великий тур Україною. Його перший концерт відбудеться вже сьогодні у Львівській національній опері.

Що відомо про повернення Віталія Козловського?