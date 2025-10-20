Подробицями Козловський поділився в інтерв'ю проєкту "Ближче до зірок". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал телеканалу ТЕТ.
Не пропустіть Віталій Козловський більше не у війську: ЗСУ назвали причину
Віталій Козловський зізнався, що на початку кар'єри був невпевнений, адже здавалося, що він один.
Сьогодні в мене є відчуття великої підтримки. Мені не потрібна свита: вони сьогодні є, а завтра розбіглися і ти знов залишився один. Тому свити в мене сьогодні не існує, хоч багато людей до тебе притираються,
– поділився артист.
Козловський розповів, що йому надходять пропозиції від продюсерів. Цікаво, що він не виключає співпрацю.
Я цьому дуже радію, тому що я вже в цьому бізнесі давно і різні в нас були відносини з цими людьми. Життя мені сьогодні підкидає різних людей і я не відмовляюся від співпраці,
– зазначив Віталій.
За словами артиста, повернути пісні й вирішити конфлікт з Ігорем Кондратюком його змотивувала сім'я. Козловський зізнався, що до сім'ї та народження сина у нього не було амбіцій. Довгий час Віталій був інфантильний.
Без своєї дружини я б не те що не справився, я б не міг вперто, впевнено йти вперед. Я розумів, що старий гештальт потрібно закрити та подзвонив юристу Кондратюка. Ми все вирішили впродовж місяці-півтора,
– пригадав він.
Віталій Козловський у проєкті "Ближче до зірок": дивіться відео онлайн
Зауважимо! У вересні Віталій Козловський повідомив, що відправляється у великий тур Україною. Його перший концерт відбудеться вже сьогодні у Львівській національній опері.
Що відомо про повернення Віталія Козловського?
Нагадаємо, 6 травня Ігор Кондратюк повідомив, що Віталій Козловський сплатив борги. Продюсер передав співаку права на всі старі пісні. Конфлікт між чоловіками тривав 13 років.
Козловський повернувся в шоубізнес з хітом "Пінаколада", який переклав на українську мову. Він уперше заспівав україномовну версію треку на благодійному шоу "Нашебачення 2".
Згодом артист розповів, що продав квартиру покійного батька, щоб закрити борг.