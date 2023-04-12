TVORCHI зібрали солдаут у Львові перед Євробаченням-2023: ексклюзивні фото та відео з концерту

Напередодні Євробачення-2023 TVORCHI зібрали аншлаг у Львові. 9 квітня артисти провели там великий сольний концерт. Конкурсну пісню Heart of Steel глядачі проспівали разом з хлопцями від першого до останнього рядка.

Вже за кілька тижнів TVORCHI відправляться в Ліверпуль, де цього року пройде Євробачення, тож концерт у Львові став гарячими проводами артистів. Атмосфера у залі була надзвичайною – кожна наступна пісня викликала у присутніх шквал радісних емоцій, повідомляє 24 Канал.

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На концерті TVORCHI виконали свої хіти: Bonfire, Believe, Falling, #не_танцюю, "Мова тіла". А також вперше заспівали наживо нові пісні: Hidden Code, що стала саундтреком до однойменного фільму про українських IT-фахівців та Broken Heart з EP Heart of Steel, яку артисти присвятили незламності українців.

Під час треку FREEDOM про нашу волю та боротьбу за майбутнє, глядачі влаштували артистам флешмоб та підняли вгору сотні українських прапорців, чим розчулили гурт.



TVORCHI у Львові / Фото пресслужби

Особливо яскраву реакцію в залі викликала пісня Heart of Steel, з якою TVORCHI представлять Україну в травні на Євробаченні. Вже з перших слів глядачі співали її в унісон, чим виявили неабияку підтримку артистів.

Концерт TVORCHI у Львові / Фото пресслужби

Саме відео цього моменту TVORCHI поділилися на своїй сторінці в інстаграмі після концерту, де в підписі подякували усім, хто був там, та додали, що забирають ту шалену енергетику з собою в Ліверпуль.

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