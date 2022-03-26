"Концерт між вибухами": у Харкові на станції метро відбувся концерт класичної музики

26 березня в Харкові мав розпочатися KharkivMusicFest. Класична музика прозвучала на станції метро "Історичний музей". Музиканти зіграли "Концерт між вибухами".

Героїчний Харків продовжує перебувати під обстрілами з боку окупантів, тому більшість часу мешканці міста проводять у бомбосховищах. Харківські музиканти зіграли заради єдності та в ім'я миру, щоб підтримати земляків.

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У Харкові відбувся "Концерт між вибухами"

26 березня в Харкові мав розпочатися KharkivMusicFest. На цей фестиваль були запрошені музиканти з усього світу, які раніше жодного разу не виступали в українських містах. Та війна все перекреслила.

Навіть у такий складний час, під постійними вибухами, харків'яни не опускають рук. Українська культура продовжує розвиватися, а музиканти підіймають моральний дух наших земляків.

Організатори фестивалю все-таки влаштували символічне відкриття культурного заходу. У сучасних реаліях воно відбулося в метро, яке зараз є бомбосховищем для мешканців міста-героя. На одній зі станцій виступив струнний квінтет. Музиканти виконали гімн України, а також твори Скорика, Баха, Шуберта та багато інших композицій.

"Концерт між вибухами" у Харкові: дивіться відео онлайн