Героический Харьков продолжает находиться под обстрелами со стороны оккупантов, поэтому большинство времени жители города проводят в бомбоубежищах. Харьковские музыканты сыграли ради единства и во имя мира, чтобы поддержать земляков.

Смотрите также "Минає день": Оля Цыбульская создала песню для всех влюбленных, которых разлучила война

В Харькове прошел "Концерт между взрывами"

26 марта в Харькове должен был начаться KharkivMusicFest. На этот фестиваль были приглашены музыканты со всего мира, которые ранее ни разу не выступали в украинских городах. Но война все перечеркнула.

Даже в такое сложное время под постоянными взрывами харьковчане не опускают рук. Украинская культура продолжает развиваться, а музыканты поднимают нравственный дух наших земляков.

Организаторы фестиваля все же устроили символическое открытие культурного мероприятия. В современных реалиях оно произошло в метро, ​​которое сейчас является бомбоубежищем для жителей города-героя. На одной из станций выступил струнный квинтет. Музыканты исполнили гимн Украины, а также произведения Скорика, Баха, Шуберта и многие другие композиции.