Рок-гурт "Кому Вниз" відіграв концерт у пам'ять покійного гітариста: прийшла навіть Тайра

Концерт гурту "Кому Вниз" відбувся 3 грудня в !FESTrepublic, попри відключення електроенергії у Львові. На захід прийшло чимало людей, де вдалось зібрати майже 50 тисяч гривень. Присутньою також була колишня полонена – бойовий медик Тайра.

Організатор концерту став VINIL Concert agency, де музиканти "Кому Вниз" не лише згадали про покійного бас-гітариста Сергія Степаненка, а й об'єднались навколо благодійної справи. Для 214 Окремого батальйону спеціального призначення OPFOR вдалось зібрати 48 601 гривню на тепловізор.

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Ми будемо 3 грудня во славу всіх нас, заради двох миттєвостей – заради світлих очей і заради того, щоби глянути в такі рідні обличчя! З нами, до речі, буде команда Джеки, за що від нас дуже велика дяка і пошана! Зустрінемося!

– запрошував на концерт лідер гурту Андрій Середа.

Юлія Паєвська також навідалась у Львів та потішила своєю присутністю музикантів та слухачів.



Тайра та організатори заходу на концерті "Кому Вниз" / Фото з фейсбуку Петра Луцишина

Нагадаємо, 18 листопада на 59-му році життя помер один із засновників рок-гурту "Кому Вниз", український музикант та бас-гітарист Сергій Степаненко. Його життя обірвалось після тривалого лікування внаслідок пересадки нирки.

Український рок-гурт "Кому Вниз" було засновано у 1988 році в Києві. Хіти гурту описували як "готичний фольк-індастріал", а творчість колективу значно вплинула на подальший розвиток київської та загальноукраїнської сцени.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну колектив випустив кілька пісень, присвячених ЗСУ, зокрема захисникам "Азовсталі".

Кому Вниз – захисникам Азовсталі: дивитись відео онлайн