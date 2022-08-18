У Львові відбувся концерт на честь 54-річчя Андрія Кузьми: атмосферні фото та звернення матері

Український виконавець Андрій Кузьменко 17 серпня святкував би 54-й день народження, але його життя обірвалось 7 років тому. Аби згадати улюблені пісні артиста у Львові, на концерті "Шампанські очі 2.0" зібралось понад тисячу шанувальників.

Як повідомляє 24 канал, концерт розпочався о 19:00 на відомій львівській локації iFest Republic, ціна квитків стартувала від 390 гривень. Концерт просто неба, або, як казав ведучий шоу Остап Дроздов – "open-air по-європейськи", тривав 2 години, і за цей час виконавці заспівали найвідоміші хіти лідера гурту "Скрябін".

До слова Батьки Кузьми запрошують: у Львові відбудеться концерт "Шампанські очі" – останні квитки

Серед тих, хто виступив на великій сцені, були Віктор Винник, Зіновій Карач, Павло Пігура, Андрій Капраль, Давід Меладзе, ХАС, Лесик, Ivan Navi та зірки проєкту "Команда А" Андрій Заліско, Андріана, Андрій Князь, Артур Боссо та Анна Добриднєва. Усе дійство проходило у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом Богдана Мочурада, який розповів, що неодноразово проводив концерти з Кузьмою і 17 серпня теж відчув його присутність.

Концерт "Шампанські очі 2.0" на честь Кузьми / Фото Андрія Куб'яка

Серед пісень прихильники почули знамениті композиції "Мовчати", "Старі фотографії", "Най буде дощ", "То є Львів", "Шампанські очі", "Сука-війна", запис якої увімкнули з голосом самого Андрія, та інші хіти. Варто зазначити, що на концерті були присутні батьки Кузьми – Ольга та Віктор Кузьменки, а також інші найближчі родичі. Дружини Світлани та доньки Барбари не було. Посеред концерту Ользі Михайлівні організатори надали слово, де вона подякувала усім шанувальникам за те, що прийшли послухати пісні її сина і наголосила, що поки ці пісні співають і живуть в серцях людей, доти живе її Андрій. Люди аплодували їй стоячи, а деякі навіть зронили сльозу, коли після її слів увімкнули пісню Кузьми "Мам", яку він їй присвятив у 2012 році.



Батьки Кузьми – Ольга (посередині) та Віктор / Фото Андрія Куб'яка



Ользі Михайлівні подарували квіти з Торонто / Фото Андрія Куб'яка

Зокрема відвідувачі концерту змогли почути ніжну колискову матері, яку вона колись співала своєму сину. Впродовж концерту ведучий заходу також просив кожного виконавця підписуватись на футболці, аби потім наприкінці події її продали на благодійному аукціоні. Річ вдалось продати за 15 тисяч гривень, а всі кошти з рук благодійника направлять на лікування хлопчика Романа. Також частина коштів з концерту буде спрямована на допомогу для ЗСУ.



Благодійний аукціон футболки на концерті "Шампанські очі 2.0" / Фото Андрія Куб'яка



Батьки Кузьми теж підписались на футболці / Фото Андрія Куб'яка



Відвідувач концерту, який викупив футболку на аукціоні / Фото Андрія Куб'яка

Організатором концерту стала агенція VINIL Concert agency. Трансляцію концерту "Шампанські очі 2.0" ви можете подивитись тут.